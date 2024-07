FCV Dender verwacht zaterdag 4.000 supporters tegen Union

Het is vijftien jaar geleden dat de FCV Dender nog op het hoogste niveau speelde. De voorbije maanden is er dan ook naast het veld hard gewerkt, om de club klaar te stomen voor eerste klasse. Het stadion is flink aangepakt. De reclamepanelen hebben een opfrisbeurt gekregen en er is LED-boarding bijgekomen. Rond het veld moet een omheining voor meer staanplaatsen zorgen. Want Dender moet in 1A voldoen aan de minimumcapaciteit van 8.000 plaatsen. Tegen februari komt er daarom ook een nieuwe tribune bij. Tegen Union zaterdag mikt de club op 4.000 supporters.