In het voetbal heeft FCV Dender in eigen huis verloren met zware 2-5-cijfers van KV Mechelen. Met maar liefst vijf doelpunten in de laatste tien minuten zat het venijn 'm duidelijk in de staart. Want na een zwakke eerste helft, toonde Mechelen na de pauze dat het een maatje te groot was voor de promovendus.