FCV Dender verliest tegen dodelijk efficiënt Standard

FCV Dender heeft gisterenavond voor de tweede maal dit seizoen verloren. In eigen huis werd het 0-2 tegen Standard. De Rouches kwamen al snel op voorsprong via een penalty. De mannen van Vincent Euvrard trokken wel naar voor, maar geraakten niet door de muur van Standard. Wanneer Zeqiri in de tweede helft na een knappe solo vanop de eigen helft er 0-2 van maakt, is de match helemaal gespeeld. Zo verliezen de Kadavers van een dodelijk efficiënt Standard.