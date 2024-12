FCV Dender heeft een logische nederlaag geleden op het veld van Club Brugge. 4-1 werd het. Dender kwam in de eerste helft wel op voorsprong. Maar nog voor de rust stelde Brugge orde op zaken met twee goals. En diep in de tweede helft, diepte Brugge de kloof nog verder uit. Na een knappe competitiestart blijft Dender zo hangen in de middenmoot.