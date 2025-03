FCV Dender verliest kansloos met 4-1 van een ijzersterk Union

Naar het voetbal dan. In de Jupiler Pro League verloor FCV Dender gisteren kansloos met 4-1 van een ijzersterk Union. FCV Dender moet in de eerste helft meteen achtervolgen. Rasmussen scoort de 1-0 na een afgeweken vrije trap. Vijf minuten later verdubbelt de thuisploeg meteen de score. Wanneer Union na rust, via een penalty de 3-0 scoort, is de wedstrijd helemaal gespeeld. Scheidler zorgt bij Dender nog voor de eerredder, maar de wedstrijd eindigt nog op een 4-1 nederlaag voor de Kadavers. Zo staat Dender op twee punten van de Play-Downs. En moet de laatste twee wedstrijden nog knokken om die te vermijden.