FCV Dender uitgeschakeld in Croky Cup na verlies bij tweedeklasser Zulte Waregem

Straks komen SK Beveren en Lokeren-Temse in actie in de Croky Cup. Zij hopen op een stunt tegen een ploeg uit de Jupiler Pro League. Voor eersteklasser FCV Dender zit het bekeravontuur er al op. Dender verloor gisterenavond op het veld van Zulte Waregem. De leider in 1B. Al na een kwartier komt Dender op achterstand. Blauw-zwart hield wel enkele sterkhouders op de bank. Want de focus ligt op de competitie. Dender komt wel snel op gelijke hoogte, na een goal van Desmond Acquah. Maar nog in de eerste helft legt Zulte Waregem de 2-1 eindscore vast.