Voetbalclub SK Sint-Niklaas heeft een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Jerry Baetens, neemt afscheid en geeft zijn functie door aan een zekere Hicham, een vriend van de mysterieuze ex-investeerder Sammy. Dat bevestigt de nieuwe voorzitter via de telefoon aan onze redactie. Eind volgende week komt hij met meer details over de machtsoverdracht. De huidige vzw, met voorzitter Jerry Baetens, was al lang op zoek naar een nieuwe investeerder of overnemer. Eerder dit jaar sprong een deal af met een groep van lokale, Wase ondernemers onder leiding van Gilles Berckmoes en Dirk Huyck. Jerry Baetens en Toon Keppens stappen per direct uit het bestuur van de club en ook technisch directeur Robby Buyens neemt afscheid. Wie de nieuwe geldschieter achter de club precies is, zou dus volgende week worden bekend gemaakt.