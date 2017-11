In de derde amateurreeks gaat Jean-Pierre Vande Velde vanaf januari aan de slag bij KVK Ninove. Hij volgt er Alain Merckx op. Vande Velde is geen onbekende in onze regio. Hij was al drie keer trainer bij FCV Dender, maar ook bij Temse, Sint-Niklaas, Hamme, Wetteren en Eendracht Aalst. Vanaf januari verlaat hij Tienen en wordt hij dus trainer bij KVK Ninove, dat pas dertiende staat in de derde amateurliga. De aanstelling van Vande Velde zorgde wel voor tumult binnen de bestuurskamer van Ninove; twee bestuursleden gaven hun mandaat op.