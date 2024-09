FCV Dender speelt vrijdagavond tegen Standard: "We blijven met de voeten op de grond"

Na de interlandbreak van twee weken gaat de competitie in de Jupiler Pro League dit weekend opnieuw van start. FCV Dender mag vrijdagavond de debatten openen met een thuiswedstrijd tegen Standard. Blauw-Zwart is de onverwachte, maar zeer fiere leider in eerste klasse en wil dat graag zo houden. Trainer Vincent Euvrard leeft vol vertrouwen toe naar de wedstrijd. Ze zullen een fel versterkt Standard treffen, maar ook bij Dender kwam er op het einde van de zomermercato nog een speler bij.