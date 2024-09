In het voetbal heeft FCV Dender gisteravond in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Anderlecht. Gesteund door een uitverkocht stadion toonden de blauwhemden zich in de match van het jaar de evenknie van Anderlecht. De buren uit Brussel kwamen wel op voorsprong, maar Scheidler zorgde met een schitterende doelpunt voor het gelijkspel. Al was het op het einde wel nog even bibberen en beven voor de thuisploeg.