Het is money time in Aalst. Basketbalclub Okapi staat voor het belangrijkste duel van de afgelopen tien jaar. Zo denken ze er toch zelf over. Het gaat natuurlijk over dat belangrijke tweeluik richting de finale van de Beker van België. Tegenstander in de halve finale is Limburg United. Vrijdagavond trekken de Ajuinen naar Limburg. Zondagmiddag volgt de terugwedstrijd in het eigen Forum. Okapi rekent op de morele steun van de fans, want de halve finales gaan door met publiek. Ook al zal het Forum maar voor 70 procent gevuld zijn, bij Aalst moeten de supporters het verschil maken.