FCV Dender pakt verdiende zege op veld van Anderlecht en trekt als negende de winterstop in

Stunten op het veld van Anderlecht. Beter kan je de winterstop haast niet ingaan. FCV Dender won vrijdagavond met 2-3 en telt nu al 27 punten. Het is middenvelder Kvet die Dender al na tien minuten op voorsprong brengt. Anderlecht herpakt zich nadien en gaat erop en erover. Via Verschaeren en Dreyer. Maar in de tweede helft komt Dender opnieuw opzetten. Spits Scheidler verschalkt de verdediging van Anderlecht. En zet Dender op 2-2. In de absolute slotfase pakt invaller Nsimba uit met een knappe actie. Hij scoort de winning goal. Door de zege staat Dender negende, op drie punten van de top 6.