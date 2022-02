En we keren nog even terug naar Brussel, want daar heeft Michael Vanthourenhout de Universiteitscross gewonnen. In de eerste ronde moet hij zijn ploegmaat Sweeck nog voorop laten, maar het duurt niet lang om weer bij hem aan te sluiten. Daarna schakelt Vanthourenhout een versnelling hoger en begint hij aan een lange solo. De zege voor Vanthourenhout komt dan eigenlijk nooit meer in gevaar. Hij finisht op een halve minuut van zijn dichtste belagers, Eli Iserbyt en Jens Adams. Vanthourenhout kan zo de laatste cross van de X²O Trofee winnen. In dat klassement eindigt hij als derde. De eindwinst is voor Toon Aerts.