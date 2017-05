Sport FCV Dender neemt toch niet deel aan eindronde

FCV Dender neemt dan toch niet deel aan de eindronde in eerste amateurliga. Dender moet z'n plaats in de eindronde afstaan aan Heist. Dat komt omdat Deinze vanmiddag goed nieuws heeft gekregen van het BAS. De club heeft gelijk gekregen in de zaak tegen de voetbalbond, waardoor ze hun 39 afgetrokken punten weer terug krijgen. En daardoor springt Heist in het klassement opnieuw over Dender, dat zo de eindronde toch mist.