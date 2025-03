FCV Dender maakt zich op voor een nieuwe fase van de competitie: de Europe play-offs

Na weken van spanning, is de druk er eindelijk af bij FCV Dender. Het behoud is verzekerd en nu maakt de ploeg uit Denderleeuw zich op voor een nieuwe fase van de competitie. De Europe play-offs. Dender doet zo dus nog mee voor Europees voetbal, maar dan moet het wel eerst weer wedstrijden winnen. Want dat is al anderhalve maand geleden. In play-off 2 kan het nu zondag al meteen terug op zoek gaan naar het goede gevoel, thuis tegen Westerlo.