FCV Dender knoopt weer aan met zege, spits Nsimba pakt revanche na rode kaart van vorige week

FCV Dender heeft gisteren nog eens kunnen winnen, en dat pas voor de eerste keer in dit nieuwe jaar. Ze versloegen de Kanaries uit Sint Truiden met 2-1. Dankzij twee doelpunten van Nsimba. Daardoor stijgt Dender weer in het klassement. Na de pandoering vorige week, 5-0 in Charleroi, kwam Dender gevaarlijk dicht in de buurt van de play-downs. De winst tegen een rechtstreekse concurrent zorgde dan ook voor heel wat opluchting bij coach en spelers.