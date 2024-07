Morgen gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start en daar kijken ze in en rond Denderleeuw reikhalzend naar uit. Na de promotie in april, mag FCV Dender zich opnieuw meten met de beste voetbalploegen van het land. Zaterdag is dat meteen het geval, want vicekampioen Union komt op bezoek. Met acht nieuwe namen én een nieuwe trainer is het doel dit seizoen duidelijk. Het behoud verzekeren.