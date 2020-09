FCV Dender heeft aan 1 doelpunt genoeg om verder te bekeren

Gianni Vermeersch heeft de derde editie van de Antwerp Port Epic op z'n naam geschreven. De renner van Alpecin-Fenix was de snelste in een spurt met drie. En dat na een koers van 190 kilometer met meer dan zestig kilometer aan onverharde wegen en stof vreten. In de spurt was Vermeersch medevluchters Stan Dewulf en Baptiste Planckaert te snel af.