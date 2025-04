In de Europe Play-Offs heeft FCV Dender vrijdagavond met zware 5-2 cijfers verloren tegen KV Mechelen. Bij de rust stonden de troepen van Vincent Euvrard al 4-0 achter. De blauwhemden speelden ontzettend zwak Achter De Kazene. In de tweede helft wisten ze nog twee keer te scoren. Al waren dit maar eerredders. In het klassement staat Dender nu op een vijfde plaats.