In de Jupiler Pro League heeft FCV Dender dan weer een uitstekende zaak gedaan. Het won makkelijk met 0-3 op het veld van KV Kortrijk, een rechtstreekse concurrent voor de degradatie. Door de zege maakt het een mooie sprong in het klassement. Man van de match was Aurelien Scheilder. De spits scoorde twee keer.