Erpe-Mere geniet nog altijd na van de promotie van z'n voetbalclub naar tweede nationale. Een eerder verrassende promotie, die de gemeente tegelijk ook heel wat kopzorgen bezorgt. Want de club beschikt niet over de geschikte accommodatie voor wedstrijden in de tweede afdeling. Er komt op termijn wel een nieuw veld met bijhorende tribune in Mere, maar in afwachting daarvan is het behelpen. Met extra politie en beperkingen, zegt de burgemeester.