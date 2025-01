Waar er wel genoeg sneeuw lag, dat was op het oefenterrein van FCV Dender vanmorgen. Een timing die allesbehalve ideaal is, want blauw-rood-zwart staat voor een belangrijke wedstrijd dit weekend tegen KAA Gent, in de strijd om play-off 1. De club had daarom vanmiddag de hulp ingeroepen van haar supporters, om mee te helpen de sneeuw te ruimen.