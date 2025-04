In het voetbal heeft FCV Dender gisterenavond in de Europe Play-Offs 1-1 gelijkgespeeld tegen Standard. Dender kwam in de eerste helft op achterstand, maar kon net voor rust nog de gelijkmaker scoren. In de tweede helft had de thuisploeg nog enkele goede kansen, maar de doelman van de bezoekers stond pal. Dender schiet met het punt weinig op en blijft laatste.