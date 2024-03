Nu zondag is het zover. Dan is het tijd voor Vlaanderens Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. Zonder Wout Van Aert, Jasper Stuyven en Jasper Philipsen. Maar wel met de Zwitser Stefan Küng. Die bracht zonet een bezoekje aan zijn fanclub in Moerzeke. "King Küng Freunde", zo heet de fanclub, en die is te vinden in café De Vier Gekroonden. De fanclub werd opgestart in 2017 als flauwe grap. Maar intussen zijn er al meer dan 200 leden en breidt de fanclub van Küng elke dag uit. Stefan Küng is één van de schaduwfavorieten voor komende zondag. Z'n fanclub zal hem luid aanmoedigen langs het parcours.