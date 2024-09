In het voetbal heeft FCV Dender vrijdagavond voor de tweede keer dit seizoen verloren. In eigen huis werd het 0-2 tegen Standard. De Rouches kwamen al snel op voorsprong via een penalty. De mannen van Vincent Euvrard gingen resoluut op zoek naar een doelpunt, maar beten hun tanden stuk op de verdeding van Standard. In de tweede helft legde Zeqiri de wedstrijd in een definitieve plooi.