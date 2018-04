Sport FCV Dender behoudt vertrouwen in Chris Janssens

embed

Chris Janssens blijft aan als trainer van FCV Dender. Dat heeft het bestuur van de club zonet beslist op een speciaal bijeengeroepen raad van bestuur. Dender verloor gisteren met zware 5-0-cijfers in en tegen Knokke. De zoveelste nederlaag van het seizoen waardoor de club twee speeldagen voor het einde nog altijd niet zeker is dat het ook volgend jaar in de eerste amateurliga speelt. Met nog twee speeldagen te gaan heeft Dender zijn lot wel nog in eigen handen. De club publiceerde zonet een bericht op haar website.