FCV Dender begint met overwinning aan nieuwe seizoen in Challenger Pro League

Op het wereldkampioenschap G-wielrennen in het Schotse Glasgow heeft Ewoud Vromant brons behaald in de wegrit. De renner uit Woubrechtegem, Herzele, moest in de laatste ronde de Australiër Darren Hicks en de Fransman Alexandre Léauté laten voorgaan. Léauté finishte als eerste. Vromant is tevreden met zijn twee bronzen medailles. Eerder deze week haalde hij ook al de derde plaats in de tijdrit. Ons land haalde in totaal acht medailles op het WK G-wielrennen: zeven in het wegwielrennen en één op de piste.