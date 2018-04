Dan is het nu tijd voor volleybal. In de eerst klasse bij de mannen heeft Lindemans Aalst zijn eerste overwinning in de play-offs te pakken. Lindemans won gisterenavond met 3-1 van Par-Ky Menen. Met nog twee speeldagen Lindemans nog altijd een kans op de finale om de titel. Enkel Maaseik is al zeker van een plaatsje in die eindstrijd.