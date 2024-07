FC Sint-Niklaas is vandalisme beu: "De poorten gaan dicht"

Voetballers uit de buurt van FC Sint-Niklaas mogen niet meer op de velden spelen. Tijdens de vakantieperiode kwamen jongeren daar nochtans vaak voetballen. Maar na enkele inbraakpogingen beslist de club nu om niemand meer binnen te laten. In een week tijd is er twee keer ingebroken in de kantine. De daders gooiden een steen tegen het raam en forceerden een deur. Maar eens binnen ging het alarm af. Ze moesten vluchten zonder buit, maar er is voor een paar duizend euro schade. De club heeft het gehad en plaatste hekkens en een extra slot.