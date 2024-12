FC Lebbeke heeft de samenwerking met z'n trainer Tom De Cock stopgezet. De Cock was vier seizoenen langer trainer van geel-blauw. Hij zorgde ervoor dat de ploeg in 2022 van derde naar tweede amateur promoveerde. Maar dit seizoen loopt het wat moeilijker. FC Lebbeke staat op dit moment twaalfde in de stand en kon de laatste zeven matchen niet winnen. T2 Kristof Smet neemt nu tijdelijk over, samen met KT Tom Van Hoyweghen.