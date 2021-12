Een bijzondere prestatie: een man uit Waasmunster heeft vanmorgen 50 kilometer afgelegd in rondjes rond zijn woning. In totaal liep ultraloper Jonathan meer dan 500 keer hetzelfde rondje van net geen 100 meter, de oprit af, de straat op en terug de garage in. Met zijn loopactie wil Jonathan vzw Hippofarm in de kijker zetten, dat is een vereniging die mensen met een beperking leert paardrijden. Begin april zamelde hij daarvoor geld in en was hij van plan om één week lang elke dag 50 km te lopen, maar hij moest de strijd staken door een blessure. Vandaag deed hij die 50 kilometer nog eens over op een wel hele ludieke manier.