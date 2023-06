FC Lebbeke: protest haalt niets uit, club moet terug aantreden in de B-reeks van tweede nationale

Een kort sportbericht dan. Het protest van FC Lebbeke tegen de reeksindeling voor tweede nationale heeft uiteindelijk niets uitgehaald. FC Lebbeke werd door Voetbal Vlaanderen terug ingedeeld in de B-reeks en loopt zo enkele mooie derby's mis, zoals bijvoorbeeld tegen Eendracht Aalst. De club had een voorstel ingediend om alsnog in de A-reeks te kunnen spelen, maar dat voorstel werd van tafel geveegd. De club zou nog in beroep kunnen gaan bij het BAS, maar of dat effectief gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.