Volleybalspeler Wout D'heer heeft zijn contract bij het Italiaanse Trentino met twee jaar verlengd. De 21-jarige Zelenaar ruilde begin dtit seizoen Lindemans Aalst in voor de Italiaanse topclub. In zijn eerste seizoen in het buitenland kwam hij in 34 wedstrijden in actie. Daarin pakte hij met Trentino onder meer de Italiaanse Supercup en een zilveren medaille in de Champions League. De club is duidelijk tevreden van de prestaties van D'heer en bindt hem dus tot 2024 aan zich.