Asterix AVO Beveren heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van de play-offs in het volleybal. De Beverse traditieclub versloeg VC Oudegem in een spannende halve finale met 3-0. De cijfers doen het misschien niet vermoeden, maar Oudegem vocht wel voor wat het waard was. Maar op de beslissende momenten toonde Asterix AVO zich de betere. Zondagavond kan Asterix AVO een gooi doen naar de landstitel, het moet dan wel voorbij Gent of Limburg raken. Als het zijn veertiende landstitel wint, pakt Beveren de dubbel, want het won dit seizoen ook al de beker.