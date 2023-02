FC Dender begint de relegation play-offs met thuiswedstrijd tegen Virton

De sport dan. Het wielerseizoen op de weg is nog niet begonnen, maar de eerste Belgisch kampioen is wel al gekend. De 32-jarige Bart Van Den Eeckhaut uit Lede heeft zich gekroond tot Belgisch kampioen E-koers. Op de rollen dus. Op een virtueel parcours van een computerprogramma haalde hij het in een sprint. Van Den Eeckhaut is geen professional, hij rijdt vooral voor de fun. Maar met de goede conditie waar hij nu in zit, wil hij in de zomer toch enkele mooie resultaten behalen.