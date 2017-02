Bij een gewapende overval in Temse is gisteravond een juwelier gewond geraakt. De verdachten sloegen zonder buit op de vlucht, en een klopjacht door de politie leverde niets op. Het is al de derde overval in de regio op korte tijd. Maandag nog kreeg een filiaal van Kruitvat, ook in Temse, overvallers over de vloer. En vorige week sloeg een bende toe in Sint-Niklaas.