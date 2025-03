FAVV roept op om waakzaam te blijven na besmetting van katten met vogelgriep

We vertelden u gisteren al dat dat nog nooit eerder gebeurd is in ons land. Het gaat om de buitenkatten van het legkippenbrijf uit Sint-Gillis-Waas waar vorige week de vogelgriep uitbrak. De burgemeester van Sint-Gillis-Waas en het FAVV zeggen dat mensen zich geen al te grote zorgen moeten maken. De maatregelen die vorige week zijn uitgevaardigd, die blijven sowieso gelden tot het legkippenbedrijf volledig ontsmet en gecontroleerd is.