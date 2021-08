Fasewissel N70: vanaf donderdag je weer vanaf N70 Pareinpark in

De ingrijpende wegenwerken aan de gewestweg N70 in Beveren gaan donderdag een nieuwe fase in. Belangrijk om weten is dat het vanaf dan weer mogelijk zal zijn om vanop de N70 het Pareinpark binnen te rijden. Verkeer dat vanuit Antwerpen naar Sint-Niklaas rijdt, zal over de al vernieuwde rechterkant van de gewestweg rijden. Rijden over de N70 in de andere richting blijft voorlopig nog verboden. Daar moet je de omleiding nog volgen.