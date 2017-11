Voor we afscheid nemen, geef ik nog even mee dat u morgenvoormiddag de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Bende Van Nijvel in Aalst live kan volgen op de Facebookpagina van TV Oost. Morgen is het exact 32 jaar geleden dat acht mensen het leven lieten in de meest bloedige aanslag van de Bende: die op de Delhaize in Aalst. De stad verwacht tientallen nabestaanden en hoogwaardigheidsbekleders op de plechtigheid, die dit jaar bijzondere aandacht zal krijgen door de recente ontwikkelingen in het Bendedossier. Vanaf 10 uur dus, live op de Facebookpagina van TV Oost.