Wie houdt van kastelen en van Kerst, die moet in het Kasteel van Laarne zijn. Want daar is de interactieve theaterwandeling 'Kerstmagie' zonet geopend. Wij konden vanmiddag al even de sfeer opsnuiven, net voor de komst van de acteurs. Het familiespektakel start vanavond tegelijkertijd in acht kastelen in ons land. Op elke locatie met acteurs en actrices uit de eigen regio. Er is in Laarne de voorbije weken hard gewerkt om het kasteel om te toveren tot een waar kerstpaleis. Elke opvoering van Kerstmagie duurt ongeveer een uur. Bezoekers kunnen best op voorhand een tijdsslot reserveren.