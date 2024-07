Fantasia Festival zo goed als uitverkocht: "Heel veel buitenlandse bezoekers dankzij Dimitri Vegas & Like Mike"

Nog twee nachten slapen en dan het is zover. De negende editie van het Fantasia Festival. Met een indrukwekkende mainstage, een groot reuzenrad en 20.000 festivalgangers belooft het een knaleditie te worden. Met Dimitri Vegas & Like Mike op de affiche is het dancefestival uitgegroeid tot een van de grootste van het land. Zo groot, dat het wel eens kan zijn dat dit de laatste editie is op Hamse bodem.