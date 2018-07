Vrijdag is het zover, dat weten we: dan nemen onze Rode Duivels het op tegen vijfmalig wereldkampioen Brazilië. En omdat het leven naast de voetbal naar verwachting op dat moment zowat overal zal stilvallen, moeten heel wat organisaties maatregelen nemen. Zo zou Raymond van het Groenewoud vrijdag om acht uur optreden op de Grote Markt in Stekene, maar dat concert is nu uitgesteld tot na de wedstrijd. Bovendien is het hele gebeuren verplaatst, naar de graszone aan de sporthal van Stekene, en dat op vraag van de artiest zelf.