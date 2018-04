Media en Cultuur Fantasia Festival lost nieuwe namen

embed

Het Fantasia Festival, dat dit jaar op 7 juli plaatsvindt in Hamme Zogge, heeft nog een paar namen gelost. Headliner is DVBBS, een en Canadees electroduo met nederlandse roots. De 2 broers staan momenteel op nr 22 in de DJ MAG, dat is de World Ranking. Ze zijn vooral bekend van hun monsterhit TSUNAMI. Andere headliners zijn onder andere LIL KLEINE LIVE, YVES V, en het Brussels toptalent HENRI PFR. In totaal zullen er 48 artiesten optreden verdeeld over 4 podia. En er wordt op het terrein ook een groot tv-scherm geplaatst, zodat de festivalgangers ook de voetbalmatchen van het WK van die dag kunnen volgen.