Fantasia Festival internationaler dan ooit: tickets verkocht in 14 landen

Wie nog een ticket wil voor het Fantasia Festival in Hamme, moet snel zijn. Want 90 procent van alle tickets zijn al de deur uit. Net als vorig jaar zakken Dimitri Vegas en Like Mike opnieuw af naar de festivalweide in Hamme. Ze zullen op 13 juli een dj-set spelen. Het belooft opnieuw een mooie editie te worden. Want de festivalweide wordt uitgebreid en de organisatie gaat nog meer inzetten op comfort. Maar liefst 20.000 bezoekers zullen kunnen feesten op de beats van het bekende dj-duo. Alle VIP-tickets zijn al de deur uit. En opvallend: het Fantasia Festival heeft tickets verkocht in 14 verschillende landen. Zelfs tot in Mexico en Amerika.