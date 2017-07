Het was vandaag de laatste schooldag en dat zal door een pak jongeren uit het Waasland gevierd worden op de bekende Openluchtfuif van Nieuwkerken. Wat 30 jaar geleden begonnen is als een kleine scoutsfuif is ondertussen uitgegroeid tot een begrip in de regio. De organisatie verwacht zo'n 7.000 bezoekers. Speciaal op deze editie is dat je een plasje kan maken met een DJ vlak naast je.