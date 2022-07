Ondanks alle internationale problemen, zoals de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, doen we het in Vlaanderen nog lang zo slecht niet. Dat is de boodschap van onder meer minister Matthias Diependaele, uit Zottegem, op deze Vlaamse feestdag. Dat is nog altijd geen officiële betaalde feestdag, maar als het van de N-VA afhangt is dat vanaf volgend jaar wel zo. Overal in onze streek werd 11 juli. Onder meer op De Ster in Sint-Niklaas, Kruibeke, Zele en in Zottegem. Wie op de markt in Dendermonde liep, die kreeg dan weer een roos.