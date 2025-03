Fantasia Festival blijft op Hamse bodem voor jubileumeditie

De tiende editie van Fantasia Festival zal opnieuw doorgaan in Hamme. Daar was vorig jaar wat twijfel rond gekomen. Na gesprekken met het nieuwe gemeentebestuur blijft het dancefestival in zijn thuisbasis Hamme-Zogge. Organisator Jurgen Mettepenningen was vorig jaar misnoegd omdat de gemeente de camping van het festival afkeurde. Maar na enkele gesprekken en evaluaties is de knoop nu doorgehakt: het festival blijft in de Wuitensgemeente. De verdere plannen voor het festival kunnen opgemaakt worden. Op 12 juli staan onder meer Average Rob en Omdat Het Kan Soundsystem, Viktor Verhulst en Mark With a K achter de draaitafels. En dat op vijf verschillende podia. Meer namen worden binnenkort bekendgemaakt.