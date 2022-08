Media en Cultuur Fans van over de hele wereld naar Lokerse Feesten voor Kings Of Leon

Gisteren was dus de vijfde dag van het festival, en de absolute headliner toen was Kings Of Leon. De Amerikaanse band verkocht wereldwijd meer dan 20 miljoen albums en houdt voor het eerst halt in Lokeren. Vele fans waren dan ook van de partij. Als ideale opwarmer kreeg het publiek ook de Britse band The Vaccines voorgeschoteld.