Fans van het eerste uur aan de poorten van de Lokerse Feesten

En dan nu naar Lokeren. Want het is zover. De Lokerse Feesten schieten daar over een half uurtje uit de startblokken. Tien dagen lang zal er gefeest worden in de stad. Er komen grote internationale bands naar twee podia op de Grote Kaai. Maar er zijn natuurlijk ook de Fonnefeesten in de binnenstad. Vorig jaar kwamen er 130.000 mensen meefeesten. En de allereersten die zijn al een tijdje present. U hoort 'Kissing Strangers' van Berre. Hij zal straks om acht uur het festival openen. Ook Pommelien Thijs, Clouseau en Regi zullen vanavond optreden op de main stage. Deze meisjes zijn grote fans van Berre. Zij zitten al van 7 uur deze ochtend te wachten om als eerste binnen te stormen, en zo een goed plaatsje te versieren op de eerste rij.