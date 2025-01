Fans ontvangen Jan Vertonghen die met helikopter landt op terrein van VK Tielrode

Een klein volksfeestje in Tielrode bij Temse. Want daar is Anderlechtspeler en record-international Jan Vertonghen met een helikopter geland op het voetbalterrein van VK Tielrode. Jan Vertonghen werd daar opgewacht door honderden kinderen en fans. De stunt is een idee van onze collega's van VTM. Zij verrasten Vertonghen met deze vlucht. De opnames zijn in het kader van de Gouden Schoen, waarin VTM stilstaat bij de uitzonderlijke carrière van Vertonghen. Een voetballoopbaan die dus op dit veldje begon in Tielrode. Hij speelde hier samen met zijn broers Ward en Lode. Wat er precies allemaal gebeurde in Tielrode is nog een beetje een geheim. Dat kan u zien tijdens de live-uitzending van de Gouden Schoen op 4 februari op VTM. Vertonghen was alvast zeer verrast met deze stunt.